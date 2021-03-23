Томск, , 12:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 30 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 23 марта в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 31 158 человек.

За сутки выздоровели 42 томича. Общее число выздоровевших в регионе — 29 980 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в регионе выявили 28 носителей коронавируса, выздоровели 53 человека.

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