Нейпьидо, , 12:44 — REGNUM Около 164 участников акций протеста в Мьянме погибли в результате столкновений с представителями силовых ведомств. Об этом 23 марта заявил официальный представитель военных страны Зо Мин Тун, его слова приводит агентство Reuters.

Также Зо Мин Тун подчеркнул, что сожалеет об их гибели, так как они тоже являются гражданами Мьянмы.

При этом он добавил, что в ходе происходящих в стране акций протеста также погибли девять сотрудников сил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что нет необходимости эвакуировать индонезийских граждан из-за ситуации в Мьянме