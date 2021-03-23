Сеул, , 12:45 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привились 2704 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 23 марта в общей сложности в стране вакцинировались 680 560 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 1,31%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получили 622 437 человек, а препаратом Pfizer — 58 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Южной Корее началась вакцинация от COVID-19 пациентов домов престарелых и пансионатов длительного ухода в возрасте старше 65 лет.

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