Нур-Султан, , 12:40 — REGNUM Акимат (администрация) Нур-Султана планирует установить предельные цены на куриные яйца и подсолнечное масло. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Предельная розничная цена на десяток яиц первой категории составит 469 тенге (84,6 рубля), на литр подсолнечного масла — 647 тенге (116,7 рубля). Цены будут действовать 90 дней после вступления в силу постановления. Обсуждение проекта продлится до 6 апреля.

Отметим, аналогичный проект постановления ранее опубликовал акимат (администрация) Алма-Аты. Предельная цена на яйца в городе составит 487 тенге (87,9 рубля) и будет действовать 30 дней.