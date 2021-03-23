Улан-Удэ, , 12:38 — REGNUM Если в малокомплектных школах Бурятии организовать горячее питание учеников не могут из-за отсутствия пищеблока, в крупных школах обнаружились другие проблемы. По словам депутата регионального парламента Оксаны Бухольцевой, дети не успевают покушать за перемену, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

При этом из-за большого числа учащихся и необходимости покормить всех, школьников часто отправляют в столовую после первого же урока.

«Получается ребенок только пришел из дома, его сразу заставляют покушать. Мы говорим о том, что горячее питание нужно для того, чтобы вырастить здоровую нацию, а в конечном итоге просто нарушаем режим», — отметила она.

В результате многие дети отказывают от еды, а продукты идут на выброс.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе горячим питанием обеспечены около 63 тыс. младшеклассников. При этом 120 учащихся малокомплектных школ из-за отсутствия школьного пищеблока получают продуктовые наборы.

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