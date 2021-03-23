Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурге начала выборочную проверку АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — одного из крупнейших городских предприятий теплоэнергетики — на предмет использования средств городского бюджета, сообщили 23 марта ИА REGNUM в пресс-службе КСП. Проверка рассчитана на срок по 14 мая, она проходит под руководством аудитора Егора Бушева.

Проверяться будет эффективность и законность использования бюджетных инвестиций, выделенных компании в 2019—2021 годах в рамках госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Санкт-Петербурге».

Параллельно КСП также проверит Комитет имущественных отношений (КИО) и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга на предмет законности и эффективности использования акций компании и использования бюджетных инвестиций.

«На проведение реконструкции трубопроводов «Теплосеть» в 2019 году получила 1,5 миллиарда рублей, в 2020 году — 3 миллиарда рублей. Общая протяженность тепломагистралей, принадлежащих «Теплосети», превышает 2500 км. В зоне ответственности организации находится теплоснабжение 14 000 зданий. «Теплосеть» обеспечивает передачу 50% тепловой энергии, потребляемой Санкт-Петербургом», — напомнили в КСП значимость этого предприятия.

Как известно, 12,5% акций компании принадлежит Санкт-Петербургу (в лице КИО), 21,8% — ГУП «Топливно-энергетический комплекс», 65,5% — ПАО «ТГК-1».

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