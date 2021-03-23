Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 405. За прошедшие сутки скончались еще два жителя региона, проходившие лечение от этой опасной инфекции. За последние четверо суток в республике ежедневно фиксировалось по два случая смерти пациентов, сообщили 23 марта в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день выздоровели 74 пациента, выявлено новых случаев заражения 52. Общее число носителей коронавируса достигло 22 398 человек. Сумели победить болезнь 21 186 из них.

В настоящее время в регионе «активными» больными считаются 809 человек. В госпиталях проходят лечение 264 из них и те, у кого диагноз пока не подтвержден. В тяжелом состоянии находятся 37 человек.