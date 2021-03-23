Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Свердловские врачи выявили новые 147 случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Для сравнения, 20 марта 2021 года был зарегистрирован 161 носитель вируса SARS-CoV-2, 21 марта — 157, 22 марта — 152. В регионе подтверждено 81 417 случаев заражения.

Диагноз за последние сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (39 человек), Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Ивделя, Ирбита и Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи спасли жительницу Туринска с тяжёлой патологией. Женщина не так давно переболела COVID-19.

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