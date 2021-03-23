Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Президент США Джо Байден, ранее несколько раз упавший на трапе самолёта, может не понимать содержание документов, которые подписывает. Об этом экс-президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ведущий напомнил об инциденте, когда Байден случайно назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. При этом он упомянул 25-ю поправку, которая предусматривает передачу полномочий вице-президенту в случае смерти президента или его неспособности исполнять обязанности.

«Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие», — сказал Трамп.

По словам Трампа, он сомневается в том, что Байден понимает, какие документы подписывает. Экс-президент сравнил политика с сенатором Берни Сандерсом — рекордсменом по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов.

«Даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 78-летний Байден споткнулся три раза и упал на трапе самолёта. В пресс-службе Белого дома инцидент объяснили сильным ветром.

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