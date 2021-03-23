Москва, , 12:34 — REGNUM Программа льготной ипотеки должна обрести более точечный характер даже в рамках регионов, так чтобы эффект отражался на конкретных выбранных для этого территориях. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

«Даже внутри территории нужно отзонировать её и принять такие решения, чтобы вектор, объём строительства сместить более равномерно по региону», — заявил Файзуллин.

Он также предложил придать программе более адресный характер, поддержав доступ к льготной ипотеке многодетным молодым семьям.

«Сохранить на 2021 год, сохраняя при этом дальневосточную ипотеку, возможно, внеся коррективы и в сельскую ипотеку тоже, потому что она, вообще говоря, тоже привлекла — на границах крупных городов пошло развитие и при этом неравномерно, вообще говоря, используется эта ипотека по территории субъектов», — продолжил министр.

«Поэтому донастройка механизмов — это, наверное, веление времени», — подчеркнул он.