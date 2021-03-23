Тольятти, Самарская область, , 12:36 — REGNUM Компания АвтоВАЗ представила в России новую мультимедийную систему EnjoY Pro. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Мультимедиа EnjoY Pro Lada.ru

Новая мультимедиа создана с учетом пожеланий потребителей и современных технологий. Она может работать совместно со смартфонами и поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, а также весь список встроенных сервисов от Яндекс.Авто.

В компании отметили, что EnjoY Pro отличается высоким быстродействием. Кроме того, система способна анализировать предпочтения пользователя в музыке и маршрутах движения.

Размер жидкокристаллического дисплея (IPS) LADA EnjoY Pro составляет восемь дюймов. Программное обеспечение системы позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся опций и добавлять новые функции за счёт регулярных обновлений.

Пока не сообщается, какие модели будут оснащены новой систему мультимедия.

Ранее стало известно, что обновлённая Lada Vesta может получить фары от Renault Logan, а также климатический блок, как у Renault Arkana и новую мультимедийную систему с большим экраном.

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