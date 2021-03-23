Киев, , 12:38 — REGNUM На Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 23 марта во время брифинга.

«Мы уже вошли в третью волну пандемии коронавируса, и по всей территории нашей страны сейчас распространён «британский» штамм вируса», — рассказал он.

Степанов отметил, что на Украине практически не наблюдается бессимптомное течение болезни, кроме того COVID-19 начал чаще поражать молодых людей, в больницах растёт число пациентов в возрасте 30−40 лет.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил о необходимости увольнять врачей, которые не хотят прививаться от COVID-19.

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