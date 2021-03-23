Киев, 23 марта 2021, 12:38 — REGNUM На Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 23 марта во время брифинга.
Степанов отметил, что на Украине практически не наблюдается бессимптомное течение болезни, кроме того COVID-19 начал чаще поражать молодых людей, в больницах растёт число пациентов в возрасте 30−40 лет.
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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявил о необходимости увольнять врачей, которые не хотят прививаться от COVID-19.
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