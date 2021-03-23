Кемерово, , 12:33 — REGNUM В Кемеровской области посевные площади в 2021 году увеличатся по сравнению с 2020 годом 27 тысяч гектаров и составят 899,7 тысяч гектаров. Об этом сообщает региональное правительство.

«В Кузбассе действуют программы поддержки сельхозпроизводителей. Только в этом году на проведение сезонных полевых работ аграрии получат субсидии из федерального и областного бюджетов на сумму 118,9 миллиона рублей. Благодаря этому фермеры смогут компенсировать часть собственных затрат», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По словам заместителя председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексея Харитонова, последние три года региону удавалось увеличивать объём собранного зерна:. если в 2018 году аграрии собрали 996,4 тысячи тонн, то в 2020 году — уже свыше 1,2 миллиона тонн.

«В случае благоприятных погодных условий в этом году мы опять планируем увеличение. К работам приступим после 20 апреля. Также будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых и масличных культур. План на предстоящую посевную сформирован в результате выездных встреч с сельхозтоваропроизводителями», — отметил Харитонов.

Так, зерновые и зернобобовые культуры займут 601,4 тыс. га, масличные — 108,9 тыс. га, кормовые — 180,5 тыс. га, картофель — 8 тыс. га, овощи открытого грунта — 930 га.