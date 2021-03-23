Владимир, 23 марта 2021, 12:32 — REGNUM Во Владимирской области офицеру войсковой части 30 616−7 вынесли приговор по уголовному делу о гибели военнослужащего-контрактника, сообщил портал «Губерния 33» со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу.
Как уже сообщало ИА REGNUM, военнослужащий 5 августа 2020 года получил случайное огнестрельное ранение во время занятий по огневой подготовке. Его сослуживец разряжал оружие и непреднамеренно выстрелил в человека. Пострадавшего госпитализировали, но от полученного ранения он скончался. В отношении руководителя занятия было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Военнослужащего признали виновным и назначили в виде лишения свободы на три года условно.
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