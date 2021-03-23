Владимир, , 12:32 — REGNUM Во Владимирской области офицеру войсковой части 30 616−7 вынесли приговор по уголовному делу о гибели военнослужащего-контрактника, сообщил портал «Губерния 33» со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, военнослужащий 5 августа 2020 года получил случайное огнестрельное ранение во время занятий по огневой подготовке. Его сослуживец разряжал оружие и непреднамеренно выстрелил в человека. Пострадавшего госпитализировали, но от полученного ранения он скончался. В отношении руководителя занятия было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

«Находясь на исходном рубеже стрельбища, надлежащим образом не убедился в отсутствии людей в мишенном поле, отдал команду на открытие огня, в результате находившейся за деревянным основанием грудной мишени подчиненный ему военнослужащий, исполнявший обязанности артиллерийского мастера, получил огнестрельное ранение в левую часть груди, от которого впоследствии скончался», — сообщили в ведомстве.

Военнослужащего признали виновным и назначили в виде лишения свободы на три года условно.

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