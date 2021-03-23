Чемальский район, Алтай, , 12:32 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай правоохранители проверяют обстоятельства ДТП, в котором пострадали пять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла в селе Элекмонар в ночь на 23 марта.

Водитель ВАЗ-21 043 не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. После чего виновник скрылся с места происшествия. В больницу с полученными травмами доставлены пострадавшие, в числе которых 15-летняя девочка.

«В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, сотрудникам полиции ещё предстоит выяснить, кто находился за рулём автомобиля в момент ДТП», — отметили в ведомстве.

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