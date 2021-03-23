Москва, , 12:33 — REGNUM В России телефонное мошенничество распространено больше, чем в других странах. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме.

«Телефонное мошенничество распространено в России больше, чем в других странах», — сказал Сычев.

Он добавил, что отработанные в Российской Федерации схемы в дальнейшем применяются в соседних государствах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 марта, в Государственной думе проходит заседание межфракционной рабочей группы по выработке законодательных предложений, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, их предотвращения, пресечения, предупреждения и профилактики.

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