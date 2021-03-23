Воронеж, , 12:30 — REGNUM Очередную партию вакцины против COVID-19 в объёме 20 300 комплектов из двух компонентов получила Воронежская область, об этом сообщили 23 марта в пресс-службе правительства региона.

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В регионе пункты вакцинации готовы к увеличению объемов иммунизации — на данный момент в Воронежской области действует 55 пунктов вакцинации, 203 прививочных кабинета. На 23 марта в Воронежской области прививки от коронавируса получили около 126 тыс. человек, в том числе 87 тыс. пациентов получили оба компонента вакцины и завершили вакцинацию. Более 38 тыс. человек получат вторую дозу вакцины в назначенный срок, они уже записаны в прививочные кабинеты.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что для снятия масочного режима в Воронежской области прививку должны получить 70% взрослого населения — более миллиона человек.