Москва, , 12:33 — REGNUM Государственная корпорация Ростех собирается впервые представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который состоится в подмосковном Жуковском в июле текущего года, «принципиально новый самолет». Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Хотим максимально ярко представить все достижения России, как и в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что в авиасалоне будут принимать участие все задействованные в создании авиационной продукции холдинги и общая площадь экспозиции госкорпорации составит более 5 тыс. кв. м.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который состоится в подмосковном Жуковском в июле 2021 года, намерены принять участие свыше 40 стран.