Тбилиси, , 12:30 — REGNUM В Грузии 53% жителей не планируют вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса от зарегистрированной в США некоммерческой организации «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI), обнародованные 23 марта на сайте NDI.

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Результаты исследования также показали, что среди опрошенных 35% собираются прививаться от COVID-19, а 12% пока не приняли решение. Из тех респондентов, кто заявил, что отказывается вакцинироваться, 48% сказали, что не доверяют качеству вакцины.

Опрос проводился в Грузии с 17 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 2024 респондентов старше 18 лет. Вопросы задавали по телефону. Погрешность оценивается на уровне 1,4%.

Стоит отметить, что, согласно данным опроса, проведенного NDI в Грузии в январе 2021 года, 41% респондентов заявили, что собираются вакцинироваться от COVID-19. Столько же опрошенных сказали, что не хотят прививаться.

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