Москва, , 12:28 — REGNUM Проблема скопления илового осадка в Москве является масштабной и актуальной, сообщил ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Павел Качкаев («Единая Россия»).

Он прокомментировал планы строительства в Москве завода, который займётся переработкой осадка, в частности, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

«Существует несколько способов решения актуальной и достаточно масштабной для Москвы проблемы скопления илового осадка, но только методом сушки можно обеспечить эффективный, а главное экологически безопасный способ утилизации, что абсолютно немаловажно для жителей района и всего города», — сказал он.

По его словам, завод по экологичной переработке илового осадка «является примером новых инвестиционных веяний в модернизации промышленной инфраструктуры».

Напомним, в Москве прошёл первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

Всего на очистных сооружениях Мосводоканала образуется ежегодно 900 тысяч тонн ила. Победитель конкурса займётся сушкой материала и поставкой цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.