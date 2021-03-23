Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:27 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подали заявки на отлов бездомных собак, на которых стали чаще жаловаться жители. Об этом заявили в мэрии города журналистам.

Как передаёт «Уральский меридиан», в администрации Дзержинского района отправили заявки на отлов животных на проспекте Вагоностроителей, улице Чайковского и рядом с домом на Ленинградском проспекте, 2.

Ранее горожане жаловались, что с приходом весны в городе увеличилось количество бродячих псов. Пока не было никакой информации о пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители микрорайона Вагонка в Нижнем Тагиле записали на видео свору бездомных собак.

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