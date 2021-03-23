Москва, , 12:25 — REGNUM Программа льготной ипотеки должна быть сохранена, но при этом обрести более адресный характер. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

«Наша позиция в этой части, совместно, наверное, и с вами, и финансово-экономическим блоком правительства будет такая, что мы готовы будем скорректировать более адресно систему», — заявил Файзуллин.

«Допустим, многодетным молодым семьям, наверное, во всех регионах желательно было бы сохранить допуск к льготной ипотеке», — указал он.