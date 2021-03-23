Москва, , 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил на уровне закона запретить брать интервью у убийц и маньяков, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц», — заявил Жириновский.

Он возмущен тем, что журналистка Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка, более того, за него он получил 3 млн рублей.

Виктор Мохов — преступник, похитивший в 2000 году двух несовершеннолетних девушек и продержавший их в подвале почти четыре года. В начале марта он был освобождён из тюрьмы после 17 лет лишения свободы.

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