Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В феврале 2021 года продажи легковых автомобилей на авторынке Санкт-Петербурга сократились на 1,7% по сравнению с февралем 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце в Северной столице было продано 6775 автомобилей. При этом продажи машин российских марок увеличились на 19%, до 754 экземпляров. А вот реализация иномарок, наоборот, снизилась на 4%, до 6021 единцы.

Среди проданных в феврале в Санкт-Петербурге моделей было 415 экземпляров KIA Rio (+33,4%), 338 кроссоверов Hyundai Creta (в прошлом году было продано 336 экземпляров), 323 авто Hyundai Solaris (+79%), 258 кроссоверов Volkswagen Tiguan (-1%), а также 236 машин Volkswagen Polo (-52%).

Кроме того, в прошлом месяце на питерском авторынке было продано 230 Lada Vesta (+11%), 206 Lada Largus (+48%), 199 Skoda Rapid (+19%), 168 кроссоверов Toyota RAV4 (+6,3%) и 164 авто KIA Sportage (+17%).

Напомним, в январе 2021 года продажи машин на авторынке Петербурга выросли на 17% в годовом сравнении.

Читайте также: В России снизились продажи новых люксовых машин