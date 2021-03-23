Москва, , 12:29 — REGNUM Для того, чтобы обеспечить защиту прав граждан России, следует добиться ограничения трансграничной передачи персональных данных. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме заявил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов в рамках дискуссии о том, как повысить эффективность борьбы с теми нарушениями, с которыми сталкиваются в Сети жители РФ.

«(Необходимо) Ввести правила трансграничной передачи», — предложил Логунов.

По его словам, важно проводить профилактику таких нарушений, чтобы граждане знали, как обращаться со своими персональными данными. Как пояснил Логунов, бороться с интернет-мошенничеством надо не тогда, когда оно уже произошло, а на ранних подступах, информируя об угрозах в информационном пространстве, которые ждут пользователей.

Кроме того, он рассказал об еще одном предложении — обязать операторов персональных данных рассчитывать размер денежной компенсации за утечку.

«В соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных, — пояснил Логунов. — Это такая новационная идея, которую мы планируем проработать на площадке Государственной думы. Чтобы возмещение ущерба было соразмерно нанесенному ущербу».

Также он уточнил, что в настоящее время сохраняется актуальность тем, связанных с экстерриториальностью закона о персональных данных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Логунов высказался о проблеме «приземления» в РФ иностранных интернет-компаний.

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