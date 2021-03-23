Москва, 23 марта, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки крайне необходима для регионов Дальнего Востока. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Недвижимость

«Необходимо сохранить программу льготной ипотеки. О Дальнем Востоке я вообще не говорю», — заявил Файзуллин.

«Вы обратите внимание, что жильё, допустим, на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области вообще почти не строилось. Сегодня, как этот импульс появился, появились организации, которые фактически начали выполнять эти задачи», — указал он.