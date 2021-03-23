Чимкент, Казахстан, , 12:23 — REGNUM Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане разрешила возобновить регулярные авиарейсы между Чимкентом и Стамбулом, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Согласно решению комиссии, разрешается выполнение двух авиарейсов в неделю для каждой стороны. Казахстанская авиакомпания SCAT планирует начать авиарейсы с 5 апреля 2021 года по понедельникам и средам.

Напомним, с 19 марта между Киевом и Алма-Атой запущен регулярный авиарейс. Перелеты выполняет украинская авиакомпания SkyUp один раз в неделю — по субботам.

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