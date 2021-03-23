Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM За истекшие сутки более 1,5 тыс. жителей Ростовской области приняли участие в привовочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 110 150 человек, за сутки — 1 534. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 74 066 человек, за сутки — 3 283», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область получила очередную партию вакцины против коронавирусной инфекции. Объём поставки оказался более чем в два раза меньше, чем предполагалось — 9,1 тыс. доз препарата.

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