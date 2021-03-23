Тверь, , 12:21 — REGNUM Торжественное вручение машин скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения состоялось 23 марта в Твери. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, губернатор Тверской области Игорь Руденя передал главврачам больниц 14 новых автомобилей. Новые автомобили поступят в медучреждения 12 городов и районов области.

Губернатор Игорь Руденя передал новые автомобили медучреждениям Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы продолжаем системную работу по укреплению здравоохранения Тверской области. Сегодня передаем новые автомобили скорой помощи нашим муниципалитетам. В том числе это 10 машин категории «В», оснащенные современной техникой. С 2016 года парк машин скорой помощи обновили более чем на 160 единиц. Будем продолжать обновление технопарка службы, ремонт подстанций, а также модернизацию первичного звена здравоохранения. Благодаря поддержке президента России, Правительства РФ у нас есть шанс выйти на более качественный уровень оказания медицинской помощи населению», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор также сказал особые слова благодарности врачам, фельдшерам, медсёстрам, а также диспетчерам и водителям службы скорой помощи Тверской области, отметив, что именно они первыми приходят на помощь людям.

По одному автомобилю скорой медицинской помощи класса «В» («Газель Некст») отправится в Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Краснохолмский муниципальный округ, Бежецкий, Бологовский, Жарковский, Максатихинский, Старицкий, Торжокский районы. Также одна машина будет направлена в Калязинский район — ранее усилить службу скорой помощи попросили губернатора жители этого района.

«Сегодня мы получили новый автомобиль. Машина была крайне необходима для нашей службы скорой помощи. Она полностью укомплектована. Будем использовать ее для транспортировки пациентов внутри района, а также в другие районы области и в клиники Твери», — сказал главный врач Калязинской центральной районной больницы Андрей Дмитриев.

Также три санитарные машины («Лада Ларгус») выделены Твери и ещё одна городу Кимры. Все автомобили оснащены современным оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи. В машинах класса «В» есть электрокардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, экспресс-измерители концентрации глюкозы, бактерицидные облучатели, портативные ингаляторы и другая техника.

Регион планирует и далее обновлять автопарк службы скорой помощи в районах. В общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 машин.

«Хотелось бы выразить слова благодарности Губернатору Тверской области за обновление автомобильного парка нашей службы. Сегодня в регионе круглосуточно дежурит более 120 бригад, которые готовы оказывать экстренную помощь жителям Верхневолжья. Это стало возможным благодаря четкой стратегии, которая разработана правительством Тверской области», — отметил главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.