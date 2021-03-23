Красноярск, , 12:19 — REGNUM В Красноярском крае адвокату предъявлено обвинение в организации похищения двух человек, совершенного в 2005 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело (пп. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) было возбуждено по факту похищения и незаконного удержания двух жителей города Дудинка. В ходе следствия был задержан адвокат, скрывавшийся в Московской области под другой фамилией. Ему предъявлено обвинение.

По предварительным данным, в декабре 2004 года в Норильске произошёл передел собственности между двумя учредителями фирмы, занимавшейся игорным бизнесом. В результате образовались две организации — ООО «Реванш» и ООО «ЕвроМаксима».

Представитель владельца «Реванша» велел менеджерам разукомплектовать игровые автоматы, которые руководитель «ЕвроМаксимы» считал своими. Чтобы удержать оборудование в собственности фирмы и вернуть электронные платы, его адвокат, обладавший всеми полномочиями по руководству фирмой и распоряжавшийся получаемой прибылью, создал организованную преступную группу. В неё вошли шесть жителей Норильска.

Чтобы выяснить, где находятся электронные платы, снятые с игровых автоматов менеджерами «Реванша», адвокат организовал их похищение. Он также принял непосредственное участие в его осуществлении.

3 февраля 2005 года группа, применив насилие, захватила двух менеджеров «Реванша» и тайно вывезла их из Дудинки в Норильск. Адвокат лично контролировал и руководил процессом похищения.

Потерпевших удерживали с 3 по 18 февраля. По информации следствия, в них стреляли из травматического пистолета, долго оставляли связанными, лишали еды. 18 февраля их освободили сотрудники полиции.

Всех членов ОПГ, кроме организатора-адвоката, задержали. Они были приговорены к длительным срокам заключения.

Адвокат долго скрывался от органов следствия в Московской области, живя под чужой фамилией. Позже у полиции появилась информация о том, что в Подмосковье проживает родной брат находящегося в розыске адвоката, и в его близком окружении есть внешне похожий на адвоката человек. Было установлено, что житель Подмосковья — это и есть разыскиваемый адвокат. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане трёх местных жителей обвиняют в разбое и похищении человека.

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