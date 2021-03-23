Черкесск, , 12:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ближайшие двое суток ожидаются сильные осадки. Они могут вызвать экстренные ситуации, в связи с чем региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

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В распространенном сообщении ведомства, в том числе и посредством мессенджеров, говорится, что в период с 16:00 до 18:00 и до конца суток 23 марта, а также в течении суток 24 марта на территории Карачаево-Черкесии будут идти сильные дожди и мокрый снег.

Из-за этого на дорогах республики могут ухудшиться условия дорожного движения, работа всех видов транспорта будет затруднена, могут возникнуть нарушения в работе коммунальных и автодорожных служб, связанные с падением деревьев и веток, а также повреждением линий связи и электропередачи.