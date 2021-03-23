Москва, , 12:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов сдать декларацию о доходах, закон об отсрочке подачи декларации из-за стихийных действий не действует, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Надо всем подать декларации. Обращаю внимание, что закон, который очень бурно обсуждался, где предоставлена возможность в случае стихийных бедствий на месяц отложить подачу деклараций, на депутатов не распространяется, потому что стихийных бедствий не ожидается», — заявил Володин.

Не все подали декларации, отметил парламентарий.

«Закон стали интерпретировать и говорить о том, что якобы выводят из-под ответственности чиновников, государственных служащих и депутатов. Этот закон принят для того, чтобы в случае стихийных бедствий, катаклизмов, если утрачены документы, дать возможность в течение месяца восстановить и в любом случае в обязательном порядке подать декларацию, и отчитаться о доходах и расходах», — отметил Володин.

Срок подачи декларации — 1 апреля.