Боулдер, США, , 12:19 — REGNUM Десять человек, в том числе один сотрудник полиции, стали жертвами вооруженного нападения на супермаркет в городе Боулдер, штат Колорадо, сообщает со ссылкой на официальные власти CNN.

Инцидент произошел в 14:30 часов по местному времени, когда полиция получила сигнал о стрельбе, после чего правоохранительные органы призвали избегать район Тейбл-Меса, где находился супермаркет.

На данный момент ведется расследование. Имя потенциального подозреваемого пока не раскрывается. По словам начальника полиции города Марис Херольд, на выяснение всех обстоятельств произошедшего может уйти несколько дней.