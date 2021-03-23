Выборг, Ленинградская область, , 12:31 — REGNUM После схода с крыши снега и льда на двух девушек в городе Выборг Ленинградской области возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при обслуживании жилого дома. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 21 и 22 марта 2021 года с крыши дома №1 по Ленинградскому шоссе в городе Выборг произошел сход снега и наледи на проходивших по тротуару девушек, 17 и 22 лет. У одной из них диагностирован ушиб плеча. Другая получила ушиб головы, а также поверхностные травмы других частей тела. В настоящее время пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — уточнили в ведомстве. — По мнению следствия, обслуживание указанного дома неустановленными лицами управляющей компании не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В настоящее время по делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Кроме того, в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствующие совершению преступления.

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