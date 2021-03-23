Рязань, , 12:19 — REGNUM 57 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 23 марта, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 261 пациент с COVID-19, подтверждена смерть ещё трёх человек.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 25 872 заражения коронавирусом. За сутки выписаны после лечения 55 пациентов, всего выздоровели 23 922 человека. В стационарах в тяжёлом состоянии — 30 жителей, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три человека, всего в регионе зарегистрированы 342 смертельных случая.