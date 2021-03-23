Москва, , 12:17 — REGNUM На сегодняшний день в России идёт устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 23 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Она сообщила, что в конце декабря 2020 года были опасения роста заболеваемости из-за поездок российских граждан по стране и за границу, однако они не оправдались.

«Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, — подчеркнула заместитель председателя правительства РФ в интервью журналисту Антону Красовскому для передачи «Антонимы». — Причём этот период длится с декабря».

При этом Голикова не исключила «небольшой подъём» заболеваемости в перспективе.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 23 марта, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8457 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это самое минимальное число с 29 сентября 2020 года (8232). В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 474 610.