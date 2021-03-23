Ереван, , 12:21 — REGNUM Режим военного положения, который был введен на территории Армении в конце сентября минувшего года из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе, будет отменен 24 марта, когда парламентское большинство страны — партия «Мой шаг» — проголосует за такое решение. Об этом 23 марта сообщил в ходе заседания законодательного органа республики заявил спикер парламента республики Арарат Мирзоян.

«Думаю, что мы можем в среду утром проголосовать за отмену военного положения в стране», — сказал он.

Также Мирзоян отметил, что этим голосованием партия «Мой шаг» продемонстрирует знак доброй воли, что, по его мнению, особенно важно ввиду политической договоренности о проведении досрочных выборов в парламент Армении, которые не могут состояться при режиме военного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы Армении должны в дальнейшем сохранять свой политический нейтралитет.