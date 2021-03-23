Москва, 23 марта, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки оказалась очень востребована в России. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

«Программа, давайте её будем считать антикризисной для 2020 года, она позволила сохранить предприятия, обеспечить возможность заработной платы, выплаты людям и не снизить объём востребованного жилья», — заявил Файзуллин.

В Минстрое рассчитывают на то, что «в том или ином виде программа сохранится», отметил он.

«Мы видим, что востребовано оно везде: от Калининграда до Сахалина сегодня практически огромный объём жилья, который находился у застройщиков непроданным, он всё-таки реализовался», — указал министр.