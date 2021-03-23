Москва, , 12:14 — REGNUM Российским туристам станет проще путешествовать за границу. На портале Госуслуг упрощен порядок получения электронного сертификата вакцинации от COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Данные сертификата граждан, сделавших прививку от коронавируса, будут автоматически попадать и станут доступны в личном кабинете пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг.

Также электронный сертификат вакцинации будет предоставляться на английском языке. Кроме того, его можно будет предъявить в виде QR-кода прямо с мобильного телефона через приложение «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран Евросоюза по итогам совещания по коронавирусу согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации.

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