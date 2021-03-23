Сеул, , 12:22 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин посетит Сеул на следующей неделе. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

По его словам, представитель РФ встретится с южнокорейскими коллегами для проведения «регулярного стратегического диалога». Переговоры запланированы на 29 марта.

Известно, что встреча представителей военных кругов Южной Кореи и России последует за визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сеул.

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Отметим, что поездки высокопоставленных официальных лиц РФ в Сеул совпадают с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.