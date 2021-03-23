Москва, 23 марта 2021, 12:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал быть взвешенным и иметь четкие основания в вопросе мандатов депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
«Что касается продажи мандатов, с этой информацией надо быть очень взвешенным и обоснованным. Если у кого-то есть такие примеры, пускай лично возьмет и скажет, что кто-то с него просил деньги или он заплатил за свой мандат», — сказал Володин.
«Если такие есть, совершенно очевидно, что с этим надо разбираться, а если поговорить — не пристало людям, которых избрали граждане для работы, обсуждать сплетни», — рассуждает парламентарий.
В целом, по его мнению, «если факт есть — направляйте в правоохранительные органы».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал клеветой слова депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») о якобы случаях продажи мандатов. Он пригрозил Лысакову судом.
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