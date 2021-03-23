Новосибирск, , 12:12 — REGNUM В Новосибирске многие управляющие компании не вывозят снег. Им дешевле сдвинуть сугробы со своей территории и оплатить штраф. К такому выводу пришли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании рабочей группы сегодня, 23 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы закупаем специализированную технику для уборки тротуаров, — подчеркнул начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Но не в состоянии залатать ту дыру, которая образовалась сейчас из-за нехватки ресурсов. Многие управляющие компании не вывозят снег. Снег, в том числе сброшенный с крыш, лежит до отмостки дома и на газонах».

По данным представителей муниципалитета, штрафы для управляющих компаний за невывоз снега составляют не больше 10 тысяч рублей, а сами работы обходятся в 250−300 тысяч рублей.

«Управляющие компании — это коммерсанты, — отметил председатель рабочей группы Алексей Андреев. — Им проще заплатить штраф, чем вывезти снег. Значит, необходимо создать такие условия, чтобы и штрафы были соответствующие. Чтобы подталкивать. Как говорится, есть пряник, а есть кнут».