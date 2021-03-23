Мукачево, Украина, , 12:24 — REGNUM В украинском Закарпатье пограничники задержали группу мужчин, подозреваемых в контрабанде сигарет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По данным пресс-службы, мужчины, одетые в мокрые гидрокостюмы, несли 19 пакетов с сигаретами в сторону реки Тиса, по которой проходит граница между Украиной и Румынией.

В ГПСУ данный случай в шутку назвали «нашествием бобров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине выявили незаконный бизнес по добыче и обработке драгоценных камней. Правоохранители изъяли более 10 тонн сырья.

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