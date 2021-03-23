Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Опрос, проведенный в Грузии зарегистрированной в США некоммерческой организацией «Национальный демократический институт по международным вопросам» (NDI), показал, что 40% населения страны не поддерживают ни одну из политических партий. Результаты исследования были обнародованы 23 марта на сайте NDI.

Правящую партию «Грузинская мечта», согласно опросу, поддержали 23% респондентов, партию «Единое национальное движение» (ЕНД) — 7%, остальные политические партии — 7%. Еще 22% не ответили на вопрос.

Опрос проводился в Грузии с 17 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 2024 респондента старше 18 лет. Вопросы задавали по телефону. Погрешность оценивается на уровне 1,4%.

Стоит отметить, что, согласно данным опроса, проведенного NDI в феврале 2020 года, за «Грузинскую мечту» высказались 31% респондентов, а за ЕНД — 5%.

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