Джакарта, 23 марта 2021, 12:10 — REGNUM Число жителей Индонезии, которым была сделана вторая инъекция вакцины против коронавируса достигло 2 312 601, сообщает Kompas.
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Количество жителей Индонезии, получивших первую инъекцию вакцины против коронавируса, составило 5 567 280. Среди них 1 449 757 медицинских работников, 3 221 959 государственных служащих и 1 011 483 пожилых людей.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индонезии намерено привить от коронавируса 5927 сотрудников в период с 22 по 30 марта.
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