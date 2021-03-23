Варшава, , 12:10 — REGNUM Польский национальный банк готовится инвестировать средства в строительство Польской АЭС, которое должно начаться в республике в ближайшие годы. Это будет первый проект за последние несколько десятилетий, который Нацбанк планирует финансировать. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил глава Национального банка Польши Адам Гляпинский.

«Инвестиции в проекты, реализуемые в стране и способствующие росту независимости Польши, являются одной из ключевых целей банка. Атомная электростанция в Польше должна помочь стране стать более энергонезависимой, что также будет способствовать стабильности цен на энергоносители», — заявил Гляпинский.

Согласно планам польской энергетической политики, первый реактор новой станции должен быть запущен в 2033 году. Это означает, что строительство электростанции должно начаться не позднее, чем через 5 лет.

В качестве основного инвестора и поставщика оборудования для польской АЭС выступят представители США. Министерство климата и окружающей среды Польши уже подписало по этому поводу соглашение с Экспортно-импортным банком США, который намерен развивать энергетический сектор в республике.