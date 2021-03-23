Москва, , 12:15 — REGNUM Чередование алкоголя и воды поможет избежать утреннего похмелья. Об этом нарколог Алексей Казанцев рассказал телеканалу «Звезда».

"Необходимо чередовать употребление алкогольных напитков со стаканом минеральной воды, желательно негазированной», — пояснил Казанцев.

Он добавил, что нужно сделать хотя бы несколько глотков воды. Также следует соблюдать так называемые дозы ВОЗ при употреблении спиртных напитков.

Для мужчины это четыре дозы за вечер, а для женщины — две-три. Эти дозировки очень маленькие. Между употреблением алкоголя нужны паузы. Главная ошибка — запивать спиртное сладкой газировкой. Это ускоряет опьянение, уточнил нарколог.

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