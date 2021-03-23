Рыбинск, Ярославская область, , 12:09 — REGNUM В 2021 году абитуриенты, поступающие в Рыбинский государственный авиационно-технический университет, получат возможность обучаться по новой программе госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава города Денис Добряков.

РГАТУ

«У студентов РГАТУ появилась уникальная возможность. Ростех включил наш университет в число российских вузов, в которых действует программа «Крылья Ростеха» — курс обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли страны. В этом году РГАТУ набирает ребят по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» в интересах ОДК. Это — выбор выпускников рыбинских школ, кто решил добиться успеха в инженерной сфере. Студенты смогут получать от «Ростеха» стипендии в размере от 10 до 25 тысяч и с первого курса принять участие в крупных технологических проектах госкорпорации», — рассказал глава.

Обучение будет проходить по усиленным программам специалитета. Студенты программы будут углублённо изучать английский язык, информационные технологии в сфере авиастроения. Помимо этого, с первого курса будет организована программа наставничества от будущих работодателей и международные стажировки в ведущих вузах мира.

«Ростех» требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору двоечники отчисляются из пилотных групп «Ростеха» и должны возместить работодателю стоимость обучения, а троечники лишаются всех привилегий», — сообщается на сайте «Ростеха».

Всего в 2021 году в новый проект будет принято 120 студентов из 9 вузов страны.