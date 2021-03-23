Махачкала, , 12:09 — REGNUM В Дагестан в ближайшее время поступит очередная партия вакцины против коронавируса. Ожидается поставка более 3 тыс. доз, сообщили в минздраве региона.

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«Нами отправлена заявка на поставку крупной партии вакцины от COVID-19, а в ближайшие дни поступят ещё 3100 доз», — заявила в ходе селекторного совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и. о. главы минздрава республики Татьяна Беляева.

В настоящее время в Дагестане привито почти 24 тыс. человек, это около 3,3% от всего запланированного к вакцинации количества населения. При этом из поступивших более 25 тыс. доз вакцины использовано уже около 92%. Для удобства жителей в регионе используются не только стационарные пункты вакцинации, но и 45 мобильных комплексов.