Саратов, , 12:21 — REGNUM В Саратовской области врачам за минувший день не удалось спасти пять пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 23 марта, 769 человек, сообщает облминздрав.

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От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин и три женщины в возрасте от 47 до 75 лет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 23 марта, составляет 53 533 человека, за сутки выявлены 162 новых случая заражения. Накануне заболели 164 человека. Выздоровели с начала пандемии 48 205 пациентов, или 90%, за сутки — 112 человек.

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